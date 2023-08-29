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Стрілянина у Дніпрі: з'явилося фото поліцейської, на яку напав водій Jaguar

29 серпня 2023 23:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Стрілянина у Дніпрі: з'явилося фото поліцейської, на яку напав водій Jaguar
Місце вбивства в Дніпрі. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали поліцейську, на яку напав водій автомобіля Jaguar. Після цього чоловіка застрелив правоохоронець.

Світлина поширилась у Telegram-каналах.

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Поліцейська, на яку напав водій авто

У мережі пишуть, що в жінки перелом носа та черепа біля ока внаслідок нападу водія Jaguar. 

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Поліцейська, на яку напав водій авто. Фото: соцмережі

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один із них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося. На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Додамо, у мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.

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