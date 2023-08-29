Стрілянина у Дніпрі: з'явилося фото поліцейської, на яку напав водій Jaguar

Місце вбивства в Дніпрі. Фото: соцмережі

У мережі показали поліцейську, на яку напав водій автомобіля Jaguar. Після цього чоловіка застрелив правоохоронець.

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Поліцейська, на яку напав водій авто

У мережі пишуть, що в жінки перелом носа та черепа біля ока внаслідок нападу водія Jaguar.

Поліцейська, на яку напав водій авто. Фото: соцмережі

Стрілянина в Дніпрі

Нагадаємо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що у мережі пишуть, що чоловік накинувся на патрульних та почав їх бити. Через це один із них застосував вогнепальну зброю. У мережі показали, як це відбулося. На відео можна побачити конфлікт між чоловіком та поліцейськими, після якого патрульний розпочав стрілянину.

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Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Додамо, у мережі назвали ім'я чоловіка, якого застрелив правоохоронець в Дніпрі. У нього залишилося двоє дітей.