Стрельба в Днепре: появилось фото полицейской, на которую напал водитель Jaguar

Место убийства в Днепре. Фото: соцсети

В сети показали полицейскую, на которую напал водитель автомобиля Jaguar. После этого мужчину застрелил правоохранитель.

Фотография распространилась в Telegram-каналах.

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Полицейская, на которую напал водитель авто

В сети пишут, что у женщины перелом носа и черепа у глаза в результате нападения водителя Jaguar.

Полицейская, на которую напал водитель авто. Фото: соцсети

Стрельба в Днепре

Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это произошло. На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Добавим, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.