Стрельба в Днепре: появилось фото полицейской, на которую напал водитель Jaguar
В сети показали полицейскую, на которую напал водитель автомобиля Jaguar. После этого мужчину застрелил правоохранитель.
Фотография распространилась в Telegram-каналах.
Полицейская, на которую напал водитель авто
В сети пишут, что у женщины перелом носа и черепа у глаза в результате нападения водителя Jaguar.
Стрельба в Днепре
Напомним, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.
Также мы писали, что в сети пишут, что мужчина набросился на патрульных и стал их избивать. Поэтому один из них применил огнестрельное оружие. В сети показали, как это произошло. На видео можно увидеть конфликт между мужчиной и полицейскими, после которого патрульный начал стрельбу.
Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!
Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.
Добавим, в сети назвали имя мужчины, которого застрелил правоохранитель в Днепре. У него осталось двое детей.