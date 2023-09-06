Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Криминал arrow Суд по делу Коломойского перенесли: почему не состоялось заседание arrow

Суд по делу Коломойского перенесли: почему не состоялось заседание

6 сентября 2023 12:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
Суд по делу Коломойского перенесли: почему не состоялось заседание
Судебное заседание по делу Коломойского 6 сентября 2023 года. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

Сегодня, 6 сентября, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского . Там судья должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена, однако судебное заседание так и не состоялось.

Журналист Новини.LIVE сообщил последние подробности прямо из зала учреждения.

Читайте также:

Дело Коломойского

Судебное заседание в Апелляционном суде Киева истекло, так и не начавшись. Его перенесли на 25 сентября в связи с отсутствием материалов об избрании меры пресечения, которые должны были передать из Шевченковского суда.

 

Таким образом, адвокаты так и не смогли оформить апелляционную жалобу. Также самого Коломойского не доставили из СИЗО.

Все это время олигарх проведет под стражей.

Полный текст решения об оскорблении меры пресечения Коломойскому будет объявлен завтра в Шевченковском суде.

 

Что известно о суде над скандальным бизнесменом

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому . Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Одиозный народный депутат Александр Дубинский заявил, что готов поддержать олигарх в суде.

Украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.

Подозреваемый в отмывании средств олигарх Игорь Коломойский в данный момент находится в столичном изоляторе Службы безопасности Украины на Аскольдовом переулке. Его туда доставили из Шевченковского районного суда города Киева сразу после завершения заседания. В каких условиях находится арестованный олигарх – читайте в материале .

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

None

Стоимость горючего снова вырастет: к чему стоит подготовиться

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз