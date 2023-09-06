Суд по делу Коломойского перенесли: почему не состоялось заседание
Сегодня, 6 сентября, в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского . Там судья должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена, однако судебное заседание так и не состоялось.
Журналист Новини.LIVE сообщил последние подробности прямо из зала учреждения.
Дело Коломойского
Судебное заседание в Апелляционном суде Киева истекло, так и не начавшись. Его перенесли на 25 сентября в связи с отсутствием материалов об избрании меры пресечения, которые должны были передать из Шевченковского суда.
Таким образом, адвокаты так и не смогли оформить апелляционную жалобу. Также самого Коломойского не доставили из СИЗО.
Все это время олигарх проведет под стражей.
Полный текст решения об оскорблении меры пресечения Коломойскому будет объявлен завтра в Шевченковском суде.
Что известно о суде над скандальным бизнесменом
Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому . Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.
Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.
Одиозный народный депутат Александр Дубинский заявил, что готов поддержать олигарх в суде.
Украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.
Подозреваемый в отмывании средств олигарх Игорь Коломойский в данный момент находится в столичном изоляторе Службы безопасности Украины на Аскольдовом переулке. Его туда доставили из Шевченковского районного суда города Киева сразу после завершения заседания. В каких условиях находится арестованный олигарх – читайте в материале .