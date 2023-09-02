Коломойский не будет вносить 509 миллионов гривен залога, — адвокаты

Игорь Коломойский на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Об этом сообщили они в комментарии журналистам.

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Отметим, недавно олигарх покинул здание суда. Его везут в СИЗО.

Ранее Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.