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Коломойский не будет вносить 509 миллионов гривен залога, — адвокаты

2 сентября 2023 21:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Коломойский не будет вносить 509 миллионов гривен залога, — адвокаты
Игорь Коломойский на заседании суда. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Об этом сообщили они в комментарии журналистам.

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Отметим, недавно олигарх покинул здание суда. Его везут в СИЗО.

Ранее Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Напомним, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

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