Суд обрав Коломойському запобіжний захід

Бізнесмен Ігор Коломойський під час засідання суду. Фото: Новини.LIVE

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Застава становить понад 509 млн грн.

Також бізнесмен повинен здати усі документи й не спілкуватися зі свідками. Оскаржити рішення адвокати можуть впродовж п’яти днів.

Варто зазначити, що прокурори просили арештувати Ігоря Коломойського на два місяці з можливістю застави у розмірі майже 600 млн гривень.

Подробиці судового засідання

Олігарх Ігор Коломойський прибув до Шевченківського суду Києва сьогодні близько 19 години. За даними ЗМІ, засідання щодо справи Коломойського переносили декілька разів. Спершу воно начебто повинно було розпочатися о 14:00, потім о 17:00 та 17:30. В результаті воно розпочалося тільки о 19 годині.

На вимогу самого Коломойського засідання суду відбувалося у закритому режимі.

Коломойський заявив, що не знає, у чому його обвинувачують. Він сказав журналістам біля приміщення суду, що з матеріалами підозр ознайомився поверхнево, а з тим, що встиг прочитати — не погоджується.

Судове засідання тривало близько години.

Ігор Коломойський під час засідання суду 2 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE

У чому підозрюють Коломойського

Сьогодні, 2 вересня, стало відомо, що Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському за кількома статтями.

▪ ст. 190 (шахрайство);

▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Нагадаємо, у липні стало відомо, що одне з найбільших газовидобувних приватних підприємств "Укрнафтобуріння" перейде під управління державної "Укрнафти". В Антимонопольному комітеті України (АМКУ) надали дозвіл на відповідну передачу.

"Укрнафтобуріння" є другим за обсягами видобутку природного газу серед приватних підприємств. За оцінкою аналітиків Forbes, вартість компанії становить близько 500 млн доларів, частка "Привату" українських бізнесменів Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова у підприємстві становила 25%.