Суд избрал Коломойскому меру пресечения

Бизнесмен Игорь Коломойский на заседании суда. Фото: Новини.LIVE

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Какай залог

Залог составляет более 509 млн. грн.

Также бизнесмен должен сдать все документы и не общаться со свидетелями. Обжаловать решение адвокаты могут в течение пяти дней.

Следует отметить, что прокуроры просили арестовать Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в размере почти 600 млн. гривен.

Подробности судебного заседания

Олигарх Игорь Коломойский прибыл в Шевченковский суд Киева сегодня около 19 часов. По данным СМИ, заседание по делу Коломойского переносили несколько раз. Сначала оно вроде бы должно было начаться в 14:00, затем в 17:00 и 17:30. В результате оно началось только в 19 часов.

По требованию самого Коломойского заседания суда проходило в закрытом режиме.

Коломойский заявил, что не знает, в чем его обвиняют. Он сказал журналистам у здания суда, что с материалами подозрения ознакомился поверхностно, а с тем, что успел прочесть — не соглашается.

Судебное заседание длилось около часа.

Игорь Коломойский во время заседания суда 2 сентября 2023 года. Фото: Новини.LIVE

В чем подозревают Коломойского

Сегодня, 2 сентября, стало известно, что Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому по нескольким статьям.

▪ ст. 190 (мошенничество);

▪ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, в июле стало известно, что одно из крупнейших газодобывающих частных предприятий "Укрнефтебурение" перейдет под управление государственной "Укрнефти". В Антимонопольном комитете Украины (АМКУ) дали разрешение на соответствующую передачу.

"Укрнефтебурение" является вторым по объемам добычи природного газа среди частных предприятий. По оценке аналитиков Forbes, стоимость компании составляет около 500 млн долларов, доля "Привата" украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в предприятии составляла 25%.