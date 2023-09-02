Коломойський прибув до суду у Києві
Олігарх Ігор Коломойський вже прибув до Шевченківського суду Києва. Там йому будуть обирати запобіжний захід.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Коли мало початись засідання суду
Зазначимо, що засідання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського переносили вже декілька разів. Спершу воно начебто повинно розпочатися о 14:00, потім о 17:00 та 17:30.
Про це повідомила журналістка телеканалу "Ми Україна".
"Попередньо, від 14:00 тут знаходяться адвокати Коломойського. На питання, чи розпочнеться засідання сьогодні, вони віджартовувалися", — зазначила вона.
Що відомо
Сьогодні, 2 вересня, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.
Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що олігарх Ігор Коломойський має замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Власником цієї нерухомості значиться сестра бізнесмена Лариса Черток.