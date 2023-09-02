Коломойський прибув до суду у Києві

Ігор Коломойський у Шевченківському райсуді Києва. Фото: СТРАНА.ua

Олігарх Ігор Коломойський вже прибув до Шевченківського суду Києва. Там йому будуть обирати запобіжний захід.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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Коли мало початись засідання суду

Зазначимо, що засідання щодо справи олігарха Ігоря Коломойського переносили вже декілька разів. Спершу воно начебто повинно розпочатися о 14:00, потім о 17:00 та 17:30.

Про це повідомила журналістка телеканалу "Ми Україна".

"Попередньо, від 14:00 тут знаходяться адвокати Коломойського. На питання, чи розпочнеться засідання сьогодні, вони віджартовувалися", — зазначила вона.

Що відомо

Сьогодні, 2 вересня, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Нагадаємо, раніше журналісти-розслідувачі з'ясували, що олігарх Ігор Коломойський має замок 15 століття у Франції та апартаменти навпроти Ейфелевої вежі у Парижі. Власником цієї нерухомості значиться сестра бізнесмена Лариса Черток.