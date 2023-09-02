Коломойский прибыл в суд в Киеве

Игорь Коломойский в Шевченковском райсуде Киева Фото: СТРАН.ua

Олигарх Игорь Коломойский уже прибыл в Шевченковский суд Киева. Там ему будут выбирать меру пресечения.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Когда должно начаться заседание суда

Отметим, что заседание по делу олигарха Игоря Коломойского переносили уже несколько раз. Сначала оно должно было начаться в 14:00, затем в 17:00 и 17:30.

Об этом сообщила журналистка телеканала "Мы Украина".

"Предварительно, с 14:00 здесь находятся адвокаты Коломойского. На вопрос, начнется ли заседание сегодня, они отшучивались", — отметила она.

Что известно

Сегодня, 2 сентября, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что у олигарха Игоря Коломойского есть замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни в Париже. Владельцем этой недвижимости считается сестра бизнесмена Лариса Черток.