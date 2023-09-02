Коломойский прибыл в суд в Киеве
Олигарх Игорь Коломойский уже прибыл в Шевченковский суд Киева. Там ему будут выбирать меру пресечения.
Об этом сообщают местные СМИ.
Когда должно начаться заседание суда
Отметим, что заседание по делу олигарха Игоря Коломойского переносили уже несколько раз. Сначала оно должно было начаться в 14:00, затем в 17:00 и 17:30.
Об этом сообщила журналистка телеканала "Мы Украина".
"Предварительно, с 14:00 здесь находятся адвокаты Коломойского. На вопрос, начнется ли заседание сегодня, они отшучивались", — отметила она.
Что известно
Сегодня, 2 сентября, Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.
Напомним, ранее журналисты-расследователи выяснили, что у олигарха Игоря Коломойского есть замок 15 века во Франции и апартаменты напротив Эйфелевой башни в Париже. Владельцем этой недвижимости считается сестра бизнесмена Лариса Черток.