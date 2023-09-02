Коломойського повезли до СІЗО

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Олігарх Ігор Коломойський покинув будівлю суду. Його везуть до СІЗО.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Наш кореспондент зазначає, що адвокати Коломойського будуть подавати апеляцію на рішення суду.

Також, за словами одного з адвокатів, Коломойському оголосили підозру вранці у Дніпрі, а засідання суду призначили на 14:00 у Києві. Тому адвокати подавали клопотання про перенесення засідання, адже олігарх їхав на суд саме з Дніпра.

За словами адвокатів, Ігоря Коломойського повезли до будівлі СБУ на Аскольдовому провулку.

Який запобіжний захід обрав суд

Зазначимо, Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

В чому обвинувачують олігарха

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському за кількома статтями.

▪ ст. 190 (шахрайство);

▪ ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

За даними слідства, протягом 2013-2020 років Ігор Коломойський легалізував понад пів мільярда грн шляхом їх виводу за кордон, використовуючи при цьому інфраструктуру підконтрольних банківських установ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував арешт Ігоря Коломойського. Він подякував українським правоохоронцям "за рішучість".