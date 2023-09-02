Коломойского увезли в СИЗО

Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE

Олигарх Игорь Коломойский покинул здание суда. Его везут в СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Наш корреспондент отмечает, что адвокаты Коломойского будут подавать апелляцию на решение суда.

По словам одного из адвокатов, Коломойскому объявили подозрение утром в Днепре, а заседание суда назначили на 14:00 в Киеве. Поэтому адвокаты подавали ходатайство о переносе заседания, ведь олигарх ехал в суд именно из Днепра.

По словам адвокатов, Игоря Коломойского повезли в здание СБУ на Аскольдовом переулке.

Какую меру пресечения избрал суд

Отметим, Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

В чем обвиняют олигарха

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому по нескольким статьям.

▪ ст. 190 (мошенничество);

▪ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест Игоря Коломойского. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".