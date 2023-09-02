Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow Коломойского увезли в СИЗО arrow

Коломойского увезли в СИЗО

2 сентября 2023 21:17
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Коломойского увезли в СИЗО
Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Олигарх Игорь Коломойский покинул здание суда. Его везут в СИЗО.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые подробности

Наш корреспондент отмечает, что адвокаты Коломойского будут подавать апелляцию на решение суда.

По словам одного из адвокатов, Коломойскому объявили подозрение утром в Днепре, а заседание суда назначили на 14:00 в Киеве. Поэтому адвокаты подавали ходатайство о переносе заседания, ведь олигарх ехал в суд именно из Днепра.

По словам адвокатов, Игоря Коломойского повезли в здание СБУ на Аскольдовом переулке.

Какую меру пресечения избрал суд

Отметим, Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

В чем обвиняют олигарха

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому по нескольким статьям.

▪ ст. 190 (мошенничество);
▪ ст. 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

По данным следствия, в течение 2013-2020 годов Игорь Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем их вывода за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал арест Игоря Коломойского. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

None

Кровавый след россиян и формула мира Зеленского: о чем будут говорить в ООН. Интервью с Кислицей

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

07:25 Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

07:51 Цыганков может уйти из "Жироны": готовится громкий трансфер

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

09:05 В Украине быстро дорожает доллар: курс 25 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз