Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави, — адвокати

Ігор Коломойський на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE

Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не буде вносити заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Про це повідомили вони у коментарі для журналістів.

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Зазначимо, нещодавно олігарх покинув будівлю суду. Його везуть до СІЗО.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.