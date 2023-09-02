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Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави, — адвокати

2 вересня 2023 21:42
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави, — адвокати
Ігор Коломойський на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не буде вносити заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Про це повідомили вони у коментарі для журналістів. 

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Що відомо 

Зазначимо, нещодавно олігарх покинув будівлю суду. Його везуть до СІЗО.

Раніше Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави. 

Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

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