Коломойський не буде вносити 509 мільйонів гривень застави, — адвокати
2 вересня 2023 21:42
Ігор Коломойський на засіданні суду. Фото: Новини.LIVE
Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не буде вносити заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.
Про це повідомили вони у коментарі для журналістів.
Читайте також:
Що відомо
Зазначимо, нещодавно олігарх покинув будівлю суду. Його везуть до СІЗО.
Раніше Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.
Нагадаємо, Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.