Шахрайство та заволодіння чужим майном: з'явився повний текст підозри Коломойського

Олігарх Ігор Коломойський. Фото: РБК-Україна

Український олігарх Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Читайте також:

В чому підозрюють Коломойського

Його підозрюють у "заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення".

"Шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ "ПРИВАТБАНК" без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти", — йдеться у тексті підозри.

Пізніше олігарх зімітував погашення заборгованості "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед АТ КБ "ПРИВАТБАНК", використовуючи своє ім'я, й "таким чином створив заборгованість у ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" перед Коломойським І.В.".

Після цього "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ" вирішив погасити заборгованість перед олігархом, який через такий шлях обману заволодів фінансами цього Товариства.

Інші ймовірні злочини олігарха

Крім того, він підозрюється у "використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб".

"Коломойський І.В. здійснив дії спрямовані на розпорядження майном (коштів) здобутих злочинним шляхом, а саме шляхом укладення договорів про юридичні послуги із закордонними компаніями-нерезидентам, а також подальшої оплати на виконання даних договорів, здійснив дії спрямовані на перерахування грошових коштів, які належали ПАТ "НАФТОХІМІК ПРИКАРПАТТЯ", та якими він заволодів внаслідок шахрайських дій, з банківського рахунку... в АТ "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на рахунки закордонних банків", — зазначають у документі.

Повний текст підозри

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Текст підозри. Джерело: Цензор.НЕТ

Справа Коломойського

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.