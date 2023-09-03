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Мошенничество и завладение чужим имуществом: появился полный текст подозрения Коломойского

3 сентября 2023 23:58
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Мошенничество и завладение чужим имуществом: появился полный текст подозрения Коломойского
Олигарх Игорь Коломойский. Фото: РБК-Украина
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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В чем подозревают Коломойского

Его подозревают в "завладении чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенном по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, то есть в совершении уголовного правонарушения".

"Путем создания имитации факта внесения Коломойским И.В. в кассу Главного офиса АО КБ "ПРИВАТБАНК" без фактического внесения таких денежных средств в кассу данного банковского учреждения создать фиктивные основания для дальнейшего зачисления безналичных средств, которые фактически наличными Коломойским И.В. внесены в отделение указанного банка не были, на его банковский счет, открытый в данном банковском учреждении, получив в пользование безналичные средства", — говорится в тексте подозрения.

Позже олигарх симитировал погашение задолженности "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" перед АО КБ "ПРИВАТБАНК", используя свое имя, и "таким образом создал задолженность у ПАО "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" перед Коломойским И.В.

После этого "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ" решил погасить задолженность перед олигархом, который через такой путь обмана завладел финансами этого Общества.

Другие вероятные преступления олигарха

Кроме того, он подозревается в "использовании, распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в особо крупном размере по предварительному сговору группой лиц".

"Коломойский И.В. совершил действия направленные на распоряжение имуществом (средств) полученных преступным путем, а именно путем заключения договоров о юридических услугах с зарубежными компаниями-нерезидентами, а также последующей оплаты на исполнение данных договоров, совершил действия направленные на перечисление денежных средств, принадлежавших ПАО "НЕФТЕХИМИК ПРИКАРПАТЬЯ", которыми он завладел в результате мошеннических действий, с банковского счета... в АО "АЙБОКС БАНК" (МФО 322302) на счета зарубежных банков", — отмечают в документе.

Полный текст подозрения

Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 01
Текст подозрения. Источник: Цензор. НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 02
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 03
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 04
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 05
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 06
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 07
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 08
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем 09
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ
Подозрение Коломойскому: ему инкриминируют мошенничество и использование имущества, полученного преступным путем
Текст подозрения. Источник: Цензор.НЕТ

Дело Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течении 60 дней с альтернативой внесения залога.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.

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