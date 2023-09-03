Коломойський фігурує у своїй справі не як громадянин України, — ОП

Ігор Коломойський. Фото: Новини.LIVE

Олігарх Ігор Коломойський є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.

Про це повідомив радник керівника ОПУ Сергій Лещенко.

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За його словами, такі докази руйнують "популярний брехливий наратив про те, що Коломойського не позбавили громадянства України та начебто не видадуть до США".

Текст справи олігарха. Зображення: Сергій Лещенко

"Спростування перше: Коломойський згаданий саме як особа, позбавлена громадянства України. Спростування друге: запитів на екстрадицію Коломойського до США не надходило в Україну. Якщо надійде, цей запит буде виконаний згідно з Договором між Україною та Сполученими Штатами Америки про взаємну правову допомогу у кримінальних справах. Жодних обмежень у вигляді громадянства Коломойського для цього не існує. Цікаво, яку нову маячню вигадають люди, які спочатку обурювалися відсутністю підозри Коломойському, а зараз обурюються її врученню", — зазначив Лещенко.

Скриншот допису

Проте вчора, 2 вересня, під час засідання суддя назвав бізнесмена громадянином України.

Що відомо про справу Коломойського

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Своєю чергою адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що наша держава буде без тих, хто ставив себе вище, ніж закон, та грабував країну. Він подякував українським правоохоронцям "за рішучість".