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Коломойский фигурирует в своем деле не как гражданин Украины, — ОП

3 сентября 2023 17:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Коломойский фигурирует в своем деле не как гражданин Украины, — ОП
Игорь Коломойский. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросов на экстрадицию бизнесмена в США не присылали Украине.

Об этом сообщил советник руководителя ОПУ Сергей Лещенко.

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По его словам, такие доказательства разрушают "популярный лживый нарратив о том, что Коломойского не лишили гражданства Украины и вроде бы не выдадут в США".

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Текст дела олигарха. Изображение: Сергей Лещенко

"Опровержение первое: Коломойский упомянут именно как лицо, лишенное гражданства Украины. Опровержение второе: запросов на экстрадицию Коломойского в США не поступало в Украину. Если поступит, этот запрос будет выполнен согласно Договору между Украиной и Соединенными Штатами Америки о взаимной правовой помощи в криминальных делах. Никаких ограничений в виде гражданства Коломойского для этого не существует. Интересно, какой новый бред придумают люди, которые сначала возмущались отсутствием подозрения Коломойскому, а сейчас возмущаются его вручением", — отметил Лещенко.

Скриншот сообщения

Однако вчера, 2 сентября, на заседании судья назвал бизнесмена гражданином Украины.

Что известно о деле Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

В свою очередь адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что наше государство будет без тех, кто ставил себя выше закона и грабил страну. Он поблагодарил украинских правоохранителей "за решимость".

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