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Суд у справі Коломойського перенесли: чому не відбулось засідання

6 вересня 2023 12:01
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка
Суд у справі Коломойського перенесли: чому не відбулось засідання
Судове засідання у справі Коломойського 6 вересня 2023 року. Фото: Новини.LIVE
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Даріна Глущенко
Даріна Глущенко
Редакторка

Сьогодні, 6 вересня, у Київському апеляційному суді мало б відбутися засідання у справі Ігоря Коломойського. Там суддя повинен був розглянути апеляційну скаргу на арешт бізнесмена, однак судове засідання так і не відбулося.

Журналіст Новини.LIVE повідомив останні подробиці прямо із зали установи.

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Судове засідання в Апеляційному суді Києва закінчилось, так і не розпочавшись. Його перенесли на 25 вересня у зв'язку з відсутністю матеріалів про обрання запобіжного заходу, які мали передати з Шевченківського суду.

 

Таким чином адвокати так і не змогли оформити апеляційну скаргу. Також самого Коломойського не доставили із СІЗО.

Увесь цей час олігарх проведе під вартою.

Повний текст рішення щодо ображення запобіжного заходу Коломойському буде оголошено завтра в Шевченківському суді.

 

Що відомо про суд над скандальним бізнесменом

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави. 

Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Одіозний народний депутат Олександр Дубінський заявив, що готовий підтримати олігарха у суді.

Український олігарх Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру. 

Олігарх Ігор Коломойський, який підозрюється у відмиванні коштів, в даний момент перебуває в столичному ізоляторі Служби безпеки України на Аскольдовому провулку. Його туди доправили  із Шевченківського районного суду міста Києва одразу по завершенню засідання. В яких умовах перебуває арештований олігарх — читайте в матеріалі

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