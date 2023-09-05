Ізолятор СБУ: в яких умовах перебуває арештований олігарх Ігор Коломойський

Олігарх Ігор Коломойський у залі суду. Фото: Бізнес Цензор

Олігарх Ігор Коломойський, який підозрюється у відмиванні коштів, в даний момент перебуває в столичному ізоляторі Служби безпеки України на Аскольдовому провулку. Його туди доправили із Шевченківського районного суду міста Києва одразу по завершенню засідання.

Чим відомий ізолятор СБУ та в яких умовах перебуває один з найвідоміших українських олігархів розповів портал Ukrayina.pl.

СІЗО СБУ в центрі Києва пов`язаний з багатьма відомими українцям іменами. Зокрема, там в грудні 2017 року перебував грузинсько-український політик Міхеїл Саакашвілі. Чинна на той момент влада звинуватила політика у сприянні учасникам злочинних організацій та в співпраці з олігархом часів Януковича Сергієм Курченком. Кінець-кінцем це провадження ні до чого не призвело.

У липні 2021 у СІЗО на Аскольдовому знаходився скандальний екссуддя Микола Чаус, який вже в червні цього року отримав 10 років в`язниці за хабарництво.

Восени 2021 року в ізоляторі перебував Семен Семенченко — екснардеп та доброволець, який, за версією слідства, причетний до обстрілу офісу з гранатомета 112 каналу Віктора Медведчука.

Окрім цього в СІЗО СБУ на Аскольдовому провулку у різні часи знаходилися: колишній очільник українського Генштабу ЗСУ (2012-2014) Володимир Заман, який підозрювався у держзраді; визнаний винним у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе генерал Олексій Пукач; ексміністр Микола Рудьковський; екснардеп Андрій Шкіль; колишній голова Держфінмоніторингу Василь Волга; ексміністр внутрішніх справ Юрій Луценко; політик та бізнесмен Геннадій Корбан та багато інших.

Ізолятор СБУ на Аскольдовому провулку у Києві. Фото: Інформатор

Що дозволено робити в ізоляторі СБУ?

За даними ЗМІ, зв'язку у в'язнів в СІЗО СБУ немає. Вони не можуть навіть зрідка дзвонити чи виходити в інтернет. Тільки під час затримання можуть зателефонувати рідним чи адвокату. Побачення – від 1 години до 4 годин, залежно від того, скільки прийшло людей на побачення, слідчих, адвокатів. Підозрюваним дозволено передавати їжу, одяг, туалетні приладдя, чайники та інші речі.

Харчування підозрюваних готується у шпитальній кухні військово-медичного управління СБУ, що знаходиться поруч. Їжа не гостра, дієтична, переважно каші, супи. Прогулянки дозволені на 1 годину 1 раз на день.

Коридор ізолятора СБУ. Фото: Інформатор

Камера ізолятора СБУ. Фото: Інформатор

Справа Коломойського

2 вересня Служба безпеки України повідомила підозру Ігорю Коломойському. Підозра була оголошена за кількома статтями.

Після цього Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський є фігурантом у матеріалах слідства як громадянин Ізраїлю та Кіпру. Зазначається, що запитів на екстрадицію бізнесмена до США не надсилали Україні.