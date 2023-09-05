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Изолятор СБУ: в каких условиях находится арестованный олигарх Игорь Коломойский

5 сентября 2023 00:13
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Изолятор СБУ: в каких условиях находится арестованный олигарх Игорь Коломойский
Олигарх Игорь Коломойский в зале суда. Фото: Бизнес Цензор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Подозреваемый в отмывании средств олигарх Игорь Коломойский в данный момент находится в столичном изоляторе Службы безопасности Украины на Аскольдовом переулке. Его туда доставили из Шевченковского районного суда города Киева сразу после завершения заседания.

Чем известен изолятор СБУ и в каких условиях находится один из самых известных украинских олигархов рассказал портал Ukrayina.pl.

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СИЗО СБУ в центре Киева связано со многими известными украинцам именами. В частности, там в декабре 2017 находился грузино-украинский политик Михеил Саакашвили. Действующая в тот момент власть обвинила политика в содействии участникам преступных организаций и в сотрудничестве с олигархом времен Януковича Сергеем Курченко. В конце концов это производство ни к чему не привело.

В июле 2021 года в СИЗО на Аскольдовом находился скандальный экссудия Николай Чаус, уже в июне этого года получивший 10 лет тюрьмы за взяточничество.

Осенью 2021 года в изоляторе находился Семен Семенченко — экснардеп и доброволец, по версии следствия, причастный к обстрелу офиса из гранатомета 112 канала Виктора Медведчука.

Кроме этого в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке в разное время находились: бывший глава украинского Генштаба ВСУ (2012-2014) Владимир Заман, подозреваемый в госизмене; признанный виновным в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе генерал Алексей Пукач; эксминистр Николай Рудьковский; экснардеп Андрей Шкиль; бывший глава Госфинмониторинга Василий Волга; эксминистр внутренних дел Юрий Луценко; политик и бизнесмен Геннадий Корбан и многие другие.

Изолятор СБУ на Аскольдовом переулке в Киеве. Фото: Информатор

Что можно делать в изоляторе СБУ?

По данным СМИ, связи у заключенных в СИЗО СБУ нет. Они не могут даже изредка звонить или выходить в Интернет. Только во время задержания могут позвонить по телефону родным или адвокату. Свидание – от 1 часа до 4 часов, в зависимости от того, сколько пришло людей на свидание, следователей, адвокатов. Подозреваемым разрешено передавать еду, одежду, туалетные принадлежности, чайники и другие вещи.

Питание подозреваемых готовится в госпитальной кухне находящегося рядом военно-медицинского управления СБУ. Пища не острая, диетическая, преимущественно каши, супы. Прогулки разрешены на 1 час 1 раз в день.

Коридор изолятора СБУ. Фото: Информатор
Камера изолятора СБУ. Фото: Информатор

Дело Коломойского

2 сентября Служба безопасности Украины сообщила подозрение Игорю Коломойскому. Подозрение было объявлено по нескольким статьям.

После этого Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену. Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский является фигурантом в материалах следствия как гражданин Израиля и Кипра. Отмечается, что запросы на экстрадицию бизнесмена в США не посылали Украине.

 

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