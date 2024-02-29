Збив 18-річну дівчину на трасі — ДБР завершило розслідування щодо нардепа Ніколаєнка

Нардеп Андрій Ніколаєнко. Фото: comments.ua

Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо народного депутата України Андрія Ніколаєнка, який збив 18-річну дівчину у Житомирській області. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 29 лютого.

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Правоохоронці розповіли, що автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Він у три рази перевищив швидкість, що призвело до смерті дівчини, яка йшла дорогою.

"Депутат всупереч вимогам правил дорожнього руху рухався зі столиці до Львова з перевищенням дозволеної швидкості. Зокрема, камери на трасі Київ — Чоп зафіксували перевищення допустимої швидкості від 40 до 50 км/год, у тому числі одна з камер зафіксувала таке перевищення у межах населеного пункту, де сталася трагедія. Це підтвердила й фототехнічна експертиза", — йдеться у повідомленні ДБР.

Авто депутата внаслідок ДТП. Фото: ДБР

У цей час 18 річна місцева мешканка перебігала проїзну частину в селі. Водій, перевищуючи дозволену швидкість, не вжив достатніх заходів для зменшення швидкості аж до зупинки авто та допустив наїзд на потерпілу. Дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події.

Крім того, відомо, що дотримання водієм вимог ПДР щодо руху із допустимою швидкістю не більше 110 км/год та своєчасне гальмування надало б можливість потерпілій залишити межі проїзної частини.

"Депутат підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років", — повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, 3 листопада на автодорозі Київ — Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України. Він наїхав на 18-річну дівчину.

Незадовго у мережі показали відео з місця смертельної ДТП.

Коментуючи аварію Ніколаєнко наголосив, що з ним сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким він керував, загинула людина.