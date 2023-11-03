У мережі показали місце ДТП за участю нардепа

ДТП на трасі Київ — Чоп. Фото: скриншот

У мережі показали відео з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ — Чоп. Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив дівчину.

Відео поширилося у соцмережах.

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На відео можна побачити автомобіль нардепа, який збив дівчину. Також видно загиблу, яка лежить на трасі Київ — Чоп. На місце події відразу прибули правоохоронці.

ДТП на трасі Київ — Чоп. Фото: скриншот

Нагадаємо, на автодорозі Київ — Чоп сьогодні, 3 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України. Він наїхав на 18-річну дівчину. Аварія сталася близько 10:00 поблизу села Березівка. ДБР вже почало розслідування.

Також ми писали, що народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожньо-транспортну пригоду, в якій на смерть збив дівчину. Він підтвердив цю інформацію. Ніколаєнко наголосив, що з ним сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким він керував, загинула людина.