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На трасі Київ — Чоп нардеп на смерть збив 18-річну дівчину

3 листопада 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
На трасі Київ — Чоп нардеп на смерть збив 18-річну дівчину
ДТП на трасі Київ — Чоп. Фото: t.me/patrol_police_zt
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

На автодорозі Київ — Чоп сьогодні, 3 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України. Він наїхав на 18-річну дівчину.

Про це повідомляють ДБР та патрульна поліція Житомирської області.

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Аварія сталася близько 10:00 поблизу села Березівка. 

"Патрульні забезпечують охорону місця події, викликали медиків, слідчих з ДТП та здійснюють регулювання дорожнього руху", — йдеться у повідомленні.

У поліції повідомили, що рух у напрямку міста Рівне частково ускладнений та здійснюється крайньою правою смугою. Водіїв закликали планувати маршрут своєї поїздки з урахуванням цієї інформації.

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Допис патрульної поліції Житомирської області. Фото: скриншот

ДБР почало розслідування

Працівники ДБР розслідують обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участі народного депутата.

"Автомобіль, за кермом якого перебував народний депутат, наїхав на пішохода. Неповнолітня дівчина від отриманих ушкоджень померла на місці події", — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення ч. 2 ст. 286 КК України.

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Допис ДБР. Фото: скриншот

Нагадаємо, на Тернопільщині 29 жовтня поблизу Чорткова місцевий адвокат Дмитро Квятковський у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Місцевий активіст каже, що водій був напідпитку і вже не вперше сідає за кермо після вживання алкоголю.

Також ми писали, що 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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