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На трассе Киев — Чоп нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку

3 ноября 2023 12:35
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На трассе Киев — Чоп нардеп насмерть сбил 18-летнюю девушку
ДТП на трассе Киев — Чоп. Фото: t.me/patrol_police_zt
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

На автодороге Киев-Чоп сегодня, 3 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины. Он наехал на 18-летнюю девушку.

Об этом сообщают ГБР и патрульная полиция Житомирской области.

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Авария произошла около 10:00 вблизи села Березовка.

"Патрульные обеспечивают охрану места происшествия, вызвали медиков, следователей по ДТП и осуществляют регулирование дорожного движения", — говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что движение в направлении города Ровно частично затруднено и осуществляется крайней правой полосой. Водителей призвали планировать маршрут поездки с учетом этой информации.

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Пост патрульной полиции Житомирской области. Фото: скриншот

ГБР начало расследование

Сотрудники ГБР расследуют обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия с участием народного депутата.

"Автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Несовершеннолетняя девушка от полученных повреждений умерла на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения ч. 2 ст. 286 УК Украины.

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Пост ГБР. Фото: скриншот

Напомним, в Тернопольской области 29 октября, вблизи Черткова, местный адвокат Дмитрий Квятковский в нетрезвом состоянии привел к смертельному ДТП. Местный активист говорит, что водитель был в нетрезвом состоянии и уже не впервые садится за руль после употребления алкоголя.

Также мы писали, что 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина умер на месте.

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