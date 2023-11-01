На Київщині водій вантажівки на смерть збив пішохода

Смертельна аварія на трасі Київ-Одеса. Фото: Поліція Київщини

Вчора, 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

Про це повідомляє Поліція Київщини.

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"31 жовтня, на 127 кілометрі Київ-Одеса, водій вантажівки скоїв наїзд на молодика та зник з місця події. На жаль, від отриманих травм чоловік помер на місці", — йдеться у повідомленні.

Так, правоохоронці оперативно встановили кермувальника та провели огляд транспортного засобу.

Слідчі слідчого управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування (ч.2 ст.286 ККУ).

Нагадаємо, що у Харкові чоловік під впливом наркотиків став причиною ДТП із трьома загиблими, зокрема маленькою дівчинкою. В рамках судового засідання прокурори змогли домогтися для нього максимального покарання.

Також ми писали, що в Ізмаїлі Одеської області водій напідпитку збив дев'ятирічну дитину, коли вона переходила дорогу. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.