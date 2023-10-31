Суд Харкова засадив до в'язниці винуватця ДТП, в якому загинули троє людей

Смертельна ДТП у Харкові. Фото:t.me/prokuratura_kharkiv

У Харкові чоловік під впливом наркотиків став причиною ДТП із трьома загиблими, зокрема маленькою дівчинкою. В рамках судового засідання прокурори змогли домогтися для нього максимального покарання.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Фахівці з Харківської обласної прокуратури підтвердили провину 43-річного водія, який порушив правила дорожнього руху, перебуваючи під впливом наркотичних речовин, що призвело до загибелі кількох людей. В результаті йому було винесено рішення про позбавлення волі на 12 років та відбирання прав на керування транспортом на десятирічний термін.

ДТП у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

ДТП у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Варто уточнити, що ввечері 25 листопада 2021 року в районі кільцевої магістралі та Салтівського спрямування у Харкові сталася серйозна ДТП. Прокурори підтвердили, що в момент аварії водій був за кермом справної вантажівки "МАN" із причепом і перебував у стані наркотичної інтоксикації.

Суд виносить вирок винуватцю ДТП у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

ДТП у Харкові. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Нагадаємо, що у Києві на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, зіткнулися два автомобілі.