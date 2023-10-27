В Киеве произошло серьезное ДТП с пострадавшими, один из водителей скрылся с места аварии
В Киеве на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.
Об этом передает корреспондент Новини.LIVE с места происшествия.
Подробности аварии
Сообщается, что известно по меньшей мере об одном пострадавшем. Речь идет об одном из водителей, которого в настоящее время госпитализировали. Второй же водитель пешком ушел с места происшествия.
На месте инцидента работают правоохранители. В полиции пока не обнародовали более подробную информацию.
Напомним, что судье Тандыру, сбившему насмерть нацгвардейца на блокпосту в Киеве, продлили арест. Также в столице, на улице Большая Васильковская, автомобиль выехал на тротуар, где столкнулся с ожидавшими общественного транспорта пешеходами, после чего машина перевернулась.
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