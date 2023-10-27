На трасі Київ — Чоп зіткнулися вантажівка та автобус, є загиблі

Місце ДТП у Закарпатській області. Фото: Поліція Закарпатської області

У п'ятницю, 27 жовтня, у Закарпатській області на трасі Київ — Чоп зіштовхнулись вантажівка та автобус з людьми. Внаслідок аварії загинули двоє людей — обидва водії автобуса.

Про це повідомляє Поліція Закарпатської області.

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Повідомляється, що аварія сталася близько 15:00 неподалік села Нижні Ворота, що у Мукачівському районі.

Прибувши на місце події, правоохоронці з'ясували, що на трасі Київ — Чоп зіштовхнулися вантажівка MАN та рейсовий автобус, який здійснював міжнародні перевезення.

Попередньо відомо, що внаслідок ДТП загинули двоє водіїв автобуса — 35-річний та 59-річний чоловіки. Також травми різного ступеню важкості отримали й пасажири автобуса. Їх доставили до лікарні.

"На ділянці траси М-06, де сталася аварія, рух наразі перекритий. Об'їзд здійснюється через село Підполоззя. Просимо врахувати це під час планування маршруту", — додають у поліції.

Місце ДТП у Закарпатській області. Фото: Поліція Закарпатської області

Місце ДТП у Закарпатській області. Фото: Поліція Закарпатської області

Нагадаємо, що у Київській області, у селі Циблі, сталася ДТП. Попередньо п'яний водій зіткнувся з велосипедом, на якому їхала жінка з онуком.

Додамо, у США через сильний туман сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. На трасі зіткнулися 158 автомобілів, внаслідок чого загинули семеро людей.