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На трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие

27 октября 2023 16:59
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
На трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие
Место ДТП в Закарпатской области. Фото: Полиция Закарпатской области
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 27 октября, в Закарпатской области на трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик и автобус с людьми. В результате аварии погибли два человека — оба водители автобуса.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

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ДТП на трассе Киев — Чоп

Сообщается, что авария произошла около 15:00 возле села Нижние Ворота в Мукачевском районе.

Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что на трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус, осуществлявший международные перевозки.

Предварительно известно, что в результате ДТП погибли два водителя автобуса — 35-летний и 59-летний мужчины. Также травмы разной степени тяжести получили и пассажиры автобуса. Их доставили в больницу.

"На участке трассы М-06, где произошла авария, движение перекрыто. Объезд осуществляется через село Подполозье. Просим учесть это при планировании маршрута", — добавляют в полиции.

ДТП в Закарпатье
Место ДТП в Закарпатской области. Фото: Полиция Закарпатской области
ДТП в Закарпатье
Место ДТП в Закарпатской области. Фото: Полиция Закарпатской области

Напомним, что в Киевской области, в селе Цибли, произошло ДТП. Предварительно пьяный водитель столкнулся с велосипедом, на котором ехала женщина с внуком.

Добавим, в США из-за сильного тумана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись 158 автомобилей, в результате чего погибли семь человек.

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