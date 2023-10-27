На трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик и автобус, есть погибшие
В пятницу, 27 октября, в Закарпатской области на трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик и автобус с людьми. В результате аварии погибли два человека — оба водители автобуса.
Об этом сообщает полиция Закарпатской области.
ДТП на трассе Киев — Чоп
Сообщается, что авария произошла около 15:00 возле села Нижние Ворота в Мукачевском районе.
Прибыв на место происшествия, правоохранители выяснили, что на трассе Киев — Чоп столкнулись грузовик MAN и рейсовый автобус, осуществлявший международные перевозки.
Предварительно известно, что в результате ДТП погибли два водителя автобуса — 35-летний и 59-летний мужчины. Также травмы разной степени тяжести получили и пассажиры автобуса. Их доставили в больницу.
"На участке трассы М-06, где произошла авария, движение перекрыто. Объезд осуществляется через село Подполозье. Просим учесть это при планировании маршрута", — добавляют в полиции.
Напомним, что в Киевской области, в селе Цибли, произошло ДТП. Предварительно пьяный водитель столкнулся с велосипедом, на котором ехала женщина с внуком.
Добавим, в США из-за сильного тумана произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. На трассе столкнулись 158 автомобилей, в результате чего погибли семь человек.
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