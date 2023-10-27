У Києві сталася серйозна ДТП з постраждалими, один з водіїв втік з місця аварії

Фото з місця аварії. Фото: Новини.LIVE

В Києві на перехресті вулиць Олега Ольжича та Олени Теліги сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода. За попереднім повідомленням зіштовхнулися два автомобілі.

Про це передає кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Подробиці аварії

Повідомляється, що наразі відомо про щонайменше одного постраждалого. Йдеться про одного з водіїв, якого наразі шпиталізували. Другий же водій пішки пішов з місця події.

Одна з розтрощених автівок. Джерело: Новини.LIVE

На місці інциденту працюють правоохоронці. Натомість у поліції поки що не оприлюднили детальнішої інформації.

Нагадаємо, що судді Тандиру, який збив насмерть нацгвардійця на блокпосту в Києві, продовжили арешт. Також у столиці на вулиці Велика Васильківська автомобіль виїхав на тротуар, де зіткнувся з пішоходами, які чекали на громадський транспорт, після чого машина перекинулася.