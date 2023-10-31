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Суд Харькова засадил в тюрьму виновника ДТП, в котором погибли трое людей

31 октября 2023 12:18
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Суд Харькова засадил в тюрьму виновника ДТП, в котором погибли трое людей
Смертельное ДТП в Харькове. Фото:t.me/prokuratura_kharkiv
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Харькове мужчина под воздействием наркотиков стал причиной ДТП с троими погибшими, в том числе маленькой девочкой. В рамках судебного заседания прокуроры смогли добиться для него максимального наказания. 

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Специалисты из Харьковской областной прокуратуры подтвердили вину 43-летнего водителя, который нарушил ПДД, находясь под влиянием наркотических веществ, что привело к гибели нескольких человек. В результате ему было вынесено решение о лишении свободы на 12 лет и отбирании прав на управление транспортом на десятилетний срок.

ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Стоит уточнить, что вечером 25 ноября 2021 года в районе кольцевой магистрали и Салтовского направления в Харькове произошло серьезное ДТП. Прокуроры подтвердили, что в момент аварии водитель был за рулем исправного грузовика "МАN" с прицепом и находился в состоянии наркотической интоксикации.

ДТП в Харькове
Суд выносит приговор виновнику ДТП в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ДТП в Харькове
ДТП в Харькове. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Напомним, что в Киеве на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.

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