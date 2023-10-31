Суд Харькова засадил в тюрьму виновника ДТП, в котором погибли трое людей
В Харькове мужчина под воздействием наркотиков стал причиной ДТП с троими погибшими, в том числе маленькой девочкой. В рамках судебного заседания прокуроры смогли добиться для него максимального наказания.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Что известно о деле про смертельное ДТП
Специалисты из Харьковской областной прокуратуры подтвердили вину 43-летнего водителя, который нарушил ПДД, находясь под влиянием наркотических веществ, что привело к гибели нескольких человек. В результате ему было вынесено решение о лишении свободы на 12 лет и отбирании прав на управление транспортом на десятилетний срок.
Стоит уточнить, что вечером 25 ноября 2021 года в районе кольцевой магистрали и Салтовского направления в Харькове произошло серьезное ДТП. Прокуроры подтвердили, что в момент аварии водитель был за рулем исправного грузовика "МАN" с прицепом и находился в состоянии наркотической интоксикации.
Напомним, что в Киеве на перекрестке улиц Олега Ольжича и Елены Телиги произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, столкнулись два автомобиля.
Читайте Новини.LIVE!