В Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Вчера, 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Об этом сообщает Полиция Киевщины.
Смертельное ДТП на трассе Киев-Одесса
"31 октября, на 127 километре Киев-Одесса, водитель грузовика совершил наезд на новолуния и скрылся с места происшествия. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.
Так, правоохранители оперативно установили водителя и провели осмотр транспортного средства.
Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч.2 ст.286 УКУ).
Напомним, что в Харькове мужчина под влиянием наркотиков стал причиной ДТП с тремя погибшими, в том числе маленькой девочкой. В рамках судебного заседания прокуроры смогли добиться для него максимального наказания.
Также мы писали, что в Измаиле Одесской области пьяный водитель сбил девятилетнего ребенка, когда он переходил дорогу. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.
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