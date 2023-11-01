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В Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода

1 ноября 2023 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода
Смертельная авария на трассе Киев-Одесса. Фото: Полиция Киевщины
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Вчера, 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Об этом сообщает Полиция Киевщины.

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"31 октября, на 127 километре Киев-Одесса, водитель грузовика совершил наезд на новолуния и скрылся с места происшествия. К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте", — говорится в сообщении.

Так, правоохранители оперативно установили водителя и провели осмотр транспортного средства.

Следователи следственного управления полиции Киевщины начали досудебное расследование (ч.2 ст.286 УКУ).

Напомним, что в Харькове мужчина под влиянием наркотиков стал причиной ДТП с тремя погибшими, в том числе маленькой девочкой. В рамках судебного заседания прокуроры смогли добиться для него максимального наказания.

Также мы писали, что в Измаиле Одесской области пьяный водитель сбил девятилетнего ребенка, когда он переходил дорогу. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП.

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