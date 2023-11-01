Син судді, що скоїв смертельну ДТП не вперше за кермом напідпитку, — активіст

Розбита автівка внаслідок ДТП на Тернопільщині. Фото: Нацполіція

На Тернопільщині 29 жовтня, поблизу Чорткова, місцевий адвокат Дмитро Квятковський у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Місцевий активіст каже, що водій був напідпитку і вже не вперше сідає за кермо після вживання алкоголю.

Про це повідомляє активіст Тернопільщини Роман Довбенко.

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Дмитро Квятковський скоїв аварію, у якій загинула людина. Правоохоронці затримали адвоката, який їхав у авто "Infiniti FX35" разом зі своєю матір’ю — суддею Лідією Квятковською. У водія взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Чортківського адвоката вже не вперше ловлять за п’яне водіння. Востаннє поліція зупинила чоловіка напідпитку під час комендантської години 18 березня 2022 року. Утім, як виявилося пізніше, жодні матеріали так і не були передані до суду.

"Дмитро Квятковський систематично їздить бухим за кермом. Але за попередніми (слухами) від одного з медиків, прямо зараз винуватця ДТП роблять тверезим у лікарні", — йдеться у дописі місцевого активіста на Facebook.

Адвокат Дмитро Квятковський. Фото: Слідство Інфо

Адвокат Дмитро Квятковський. Фото: Слідство Інфо

Що відомо про аварію

ДТП трапилася 29 жовтня близько 14:45 на трасі "Бучач–Чортків–Скала Подільська". Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції області, водій "Infiniti FX35" виїхав на зустрічну смугу та врізався у "Peugeot 406". Кермувальник Peugeot вiд oтpимaних тpaвм пoмеp нa мiсцi. Пасажира з йoгo aвтo, a тaкoж вoдiя тa тpьoх пaсaжиpiв з iншoгo тpaнспopтнoгo зaсoбу з пеpелoмaми тa тpaвмaми різного ступеня тяжкості дoпpaвили дo лiкapнi. Сеpед пoтеpпiлих — чoтиpиpiчнa дiвчинкa.

Нагадаємо, 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.