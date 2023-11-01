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Сын судьи, совершивший смертельное ДТП не впервые за рулем нетрезвый, — активист

1 ноября 2023 19:35
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Сын судьи, совершивший смертельное ДТП не впервые за рулем нетрезвый, — активист
Разбитый автомобиль в результате ДТП в Тернопольской области. Фото: Нацполиция
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Тернопольской области 29 октября, вблизи Чорткова, местный адвокат Дмитрий Квятковский в нетрезвом состоянии привел к смертельному ДТП. Местный активист говорит, что водитель был в нетрезвом состоянии и уже не впервые садится за руль после употребления алкоголя.

Об этом сообщает активист Тернопольщины Роман Довбенко.

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Дмитрий Квятковский совершил аварию, в которой погиб человек. Правоохранители задержали адвоката, который ехал в автомобиле "Infiniti FX35" вместе со своей матерью — судьей Лидией Квятковской. У водителя взяли образцы крови для проверки содержания алкоголя.

Чортковского адвоката уже не в первый раз ловят за пьяное вождение. В последний раз полиция остановила подвыпившего мужчину во время комендантского часа 18 марта 2022 года. Впрочем, как оказалось позже, никакие материалы, так и не были переданы в суд.

"Дмитрий Квятковский систематически ездит бухим за рулем. Но по предварительным (слухам) от одного из медиков, прямо сейчас виновника ДТП делают трезвым в больнице", — говорится в сообщении местного активиста на Facebook.

Адвокат Дмитрий Квятковский
Адвокат Дмитрий Квятковский. Фото: Следствие Инфо
Адвокат Дмитрий Квятковский
Адвокат Дмитрий Квятковский. Фото: Следствие Инфо

Что известно об аварии

ДТП произошло 29 октября около 14:45 на трассе "Бучач-Чертков-Скала Подольская". Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции области, водитель "Infiniti FX35" выехал на встречную полосу и врезался в "Peugeot 406". Водитель Peugeot от полученных травм умер на месте. Пассажира с его авто, а также водителя и трех пассажиров из другого транспортного средства с переломами и травмами различной степени тяжести доставили в больницу. Среди потерпевших — четырехлетняя девочка.

Напомним, 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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