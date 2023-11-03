В сети показали место ДТП с участием нардепа

ДТП на трассе Киев — Чоп. Фото: скриншот

В сети показали видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев — Чоп. Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил девушку.

Видео распространилось в соцсетях.

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Смертельное ДТП

На видео можно увидеть автомобиль нардепа, который сбил девушку. Также видно погибшую, которая лежит на трассе Киев — Чоп. На место происшествия сразу прибыли правоохранители.

ДТП на трассе Киев — Чоп. Фото: скриншот

Напомним, на автодороге Киев — Чоп сегодня, 3 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины. Он наехал на 18-летнюю девушку.

Также мы писали, что народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в котором насмерть сбил девушку. Он подтвердил эту информацию.

Добавим, в Тернопольской области 29 октября, вблизи Черткова, местный адвокат Дмитрий Квятковский в нетрезвом состоянии привел к смертельному ДТП. Местный активист говорит, что водитель был в нетрезвом состоянии и уже не впервые садится за руль после употребления алкоголя.