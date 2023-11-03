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Нардеп, який збив дівчину, прокоментував смертельну ДТП

3 листопада 2023 13:48
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Нардеп, який збив дівчину, прокоментував смертельну ДТП
Автомобіль нардепа, який збив дівчину. Фото: Нацполіція
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожньо-транспортну пригоду, в якій на смерть збив дівчину. Він підтвердив цю інформацію.

Про це Андрій Ніколаєнко написав у Facebook.

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Ніколаєнко наголосив, що з ним сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким він керував, загинула людина.

"Ви вже знаєте всі обставини пригоди з повідомлень у ЗМІ... Запевняю, я усіляко сприятиму слідчим діям, які зараз проводить ДБР, та добровільно пройду всі необхідні експертизи. Я був тверезим, я не порушував правил, але трагедії уникнути не вдалося", — наголосив він.

За його словами, трапилося величезне горе, яке вже не можна ані відмотати назад, ані скасувати. Він висловив найщиріші співчуття рідним.

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Допис Ніколаєнка. Фото: скриншот

Нагадаємо, на автодорозі Київ — Чоп сьогодні, 3 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України. Він наїхав на 18-річну дівчину.

Також ми писали, що на Тернопільщині 29 жовтня поблизу Чорткова місцевий адвокат Дмитро Квятковський у нетверезому стані спричинив смертельну ДТП. Місцевий активіст каже, що водій був напідпитку і вже не вперше сідає за кермо після вживання алкоголю.

Додамо, 31 жовтня на трасі в Київській області водій вантажівки на смерть збив пішохода. Від отриманих травм чоловік помер на місці.

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