Нардеп, который сбил девушку, прокомментировал смертельное ДТП

Автомобиль нардепа, который сбил девушку. Фото: Нацполиция

Народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в котором насмерть сбил девушку. Он подтвердил эту информацию.

Об этом Андрей Николаенко написал в Facebook.

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Николаенко подчеркнул, что с ним произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб человек.

"Вы уже знаете все обстоятельства происшествия из сообщений в СМИ... Уверяю, я всячески буду способствовать следственным действиям, которые сейчас проводит ГБР, и добровольно пройду все необходимые экспертизы. Я был трезвым, я не нарушал правил, но трагедии избежать не удалось", — подчеркнул он.

По его словам, произошло огромное горе, которое уже нельзя ни отмотать назад, ни отменить. Он выразил искренние соболезнования родным.

Пост Николаенко. Фото: скриншот

Напомним, на автодороге Киев-Чоп сегодня, 3 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины. Он наехал на 18-летнюю девушку.

Также мы писали, что в Тернопольской области 29 октября, вблизи Черткова, местный адвокат Дмитрий Квятковский в нетрезвом состоянии привел к смертельному ДТП. Местный активист говорит, что водитель был в нетрезвом состоянии и уже не впервые садится за руль после употребления алкоголя.

Добавим, 31 октября на трассе в Киевской области водитель грузовика насмерть сбил пешехода. От полученных травм мужчина умер на месте.