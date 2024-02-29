Сбил 18-летнюю девушку на трассе — ГБР завершило расследование в отношении нардепа Николаенко

Нардеп Андрей Николаенко. Фото: comments.ua

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении народного депутата Украины Андрея Николаенко, который сбил 18-летнюю девушку в Житомирской области. Ему грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР в четверг, 29 февраля.

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Правоохранители рассказали, что автомобиль, за рулем которого находился народный депутат, наехал на пешехода. Он в три раза превысил скорость, что привело к смерти девушки, которая шла по дороге.

"Депутат вопреки требованиям ПДД двигался из столицы во Львов с превышением разрешенной скорости. В частности, камеры на трассе Киев — Чоп зафиксировали превышение допустимой скорости от 40 до 50 км/ч, в том числе одна из камер зафиксировала такое превышение в пределах населенного пункта, где произошла трагедия. Это подтвердила и фототехническая экспертиза", — говорится в сообщении ДБР.

Авто депутата в результате ДТП. Фото: ГБР

В это время 18-летняя местная жительница проходила проезжую часть в селе. Водитель, превышая разрешенную скорость, не принял достаточные меры для уменьшения скорости вплоть до остановки авто и допустил наезд на потерпевшую. Девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия.

Кроме того, известно, что соблюдение водителем требований ПДД относительно движения с допустимой скоростью не более 110 км/ч и своевременное торможение позволило бы пострадавшей покинуть пределы проезжей части.

"Депутат подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшего. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет", — сообщили правоохранители.

Напомним, 3 ноября на автодороге Киев — Чоп произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины. Он наехал на 18-летнюю девушку.

Незадолго в сети показали видео с места смертельного ДТП.

Комментируя аварию, Николаенко подчеркнул, что с ним произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб человек.