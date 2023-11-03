Нардеп, який збив дівчину, перевищував швидкість за 40 хвилин до ДТП, — розслідування

Нардеп Андрій Ніколаєнко. Фото: facebook.com/andriynikolaienko

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко за 40 хвилин до смертельної дорожньо-транспортної пригоди перевищував швидкість на 52 км/год. За це йому був згенерований штраф у розмірі 340 гривень.

Про це повідомляють "Схеми" з посиланням на сервіс перевірки адміністративних правопорушень МВС.

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У постанові сервісу МВС йдеться, що на ділянці траси Київ-Чоп автомобіль нардепа рухався зі швидкістю 162 км/год, попри встановлене обмеження у 110 км/год. Наразі невідомо, з якою швидкістю їхав Ніколаєнко в момент скоєння ДТП.

Журналісти дізналися, що авто Mercedes-Benz, яким керував нардеп, належить його цивільній дружині Катерині Вайдич.

"За даними сервісу МВС, о 9:03 камери зафіксували швидкість, з якою народний депутат Ніколаєнко на автівці Mercedes-Benz GLE 300D рухався трасою Київ-Чоп в районі села Новогородецьке під Житомиром — вона становила 165 км/год. При цьому радар системи МВС зафіксував дещо нижчу швидкість – 162 км/год", — йдеться у матеріалі.

За даними сервісу, на цій ділянці траси допустима швидкість — 110 км/год. Ніколаєнко перевищив її на 52-55 км/год.

Постанова сервісу МВС. Фото: "Схеми"

Смертельна ДТП сталася близько 9:45 у селі Березівка Житомирської області — це за 63 км від місця, де система фіксації порушень згенерувала штраф за перевищення швидкості.

Журналісти дізналися, що з квітня цього року, за Mercedes-Benz GLE 300D відповідно до сервісу МВС зафіксовано дев'ять випадків порушення режиму швидкості.

Власниця авто

За інформацією"Схем", автомобіль належить цивільній дружині нардепа Катерині Вайдич. Ніколаєнко вказував її у своїй декларації.

Андрій Ніколаєнко та Катерина Вайдич. Фото: Facebook

Автомобіль Вайдич набула у власність у вересні 2023 року. Про це свідчить реєстр власників автотранспортних засобів. На сайті офіційного дилера орієнтовна вартість такої нової автівки складає від 3 млн гривень.

Ціна автомобіля Mercedes-Benz GLE 300D 2023 року. Фото: mercedes-benz.ua

Нагадаємо, на автодорозі Київ — Чоп сьогодні, 3 листопада, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі народного депутата України. Він наїхав на 18-річну дівчину. Аварія сталася близько 10:00 поблизу села Березівка. ДБР вже почало розслідування.

Також ми писали, що народний депутат від партії "Батьківщина" Андрій Ніколаєнко прокоментував дорожньо-транспортну пригоду, в якій на смерть збив дівчину. Він підтвердив цю інформацію. Ніколаєнко наголосив, що з ним сталося найстрашніше, що може трапитися із водієм — під колесами автомобіля, яким він керував, загинула людина.

Додамо, у мережі показали відео з місця смертельної дорожньо-транспортної пригоди на трасі Київ — Чоп. Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив дівчину.