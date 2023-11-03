Нардеп, сбивший девушку, превышал скорость за 40 минут до ДТП, — расследование

Нардеп Андрей Николаенко. Фото: facebook.com/andriynikolaienko

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко за 40 минут до смертельного дорожно-транспортного происшествия превышал скорость на 52 км/ч. За это ему был сгенерирован штраф в размере 340 гривен.

Об этом сообщают "Схемы" со ссылкой на сервис проверки административных правонарушений МВД.

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Смертельное ДТП с участием Андрея Николаенко

В постановлении сервиса МВД говорится, что на участке трассы Киев-Чоп автомобиль нардепа двигался со скоростью 162 км/ч, несмотря на установленные ограничения в 110 км/ч. Пока неизвестно, с какой скоростью ехал Николаенко в момент совершения ДТП.

Журналисты узнали, что автомобиль Mercedes-Benz, которым управлял нардеп, принадлежит его гражданской жене Екатерине Вайдич.

"По данным сервиса МВД, в 9:03 камеры зафиксировали скорость, с которой народный депутат Николаенко на автомобиле Mercedes-Benz GLE 300D двигался по трассе Киев-Чоп в районе села Новогородецкое под Житомиром — она составляла 165 км/ч. При этом радар системы МВД зафиксировал несколько более низкую скорость — 162 км/ч", — говорится в материале.

По данным сервиса, на этом участке трассы допустимая скорость — 110 км/ч. Николаенко превысил ее на 52-55 км/ч.

Постановление сервиса МВД. Фото: "Схемы"

Смертельное ДТП произошло около 9:45 в селе Березовка Житомирской области — это в 63 км от места, где система фиксации нарушений сгенерировала штраф за превышение скорости.

Журналисты узнали, что с апреля этого года, за Mercedes-Benz GLE 300D согласно сервису МВД зафиксировано девять случаев нарушения режима скорости.

Владелец авто

По информации "Схем", автомобиль принадлежит гражданской жене нардепа Екатерине Вайдич. Николаенко указывал ее в своей декларации.

Андрей Николаенко и Екатерина Вайдич. Фото: Facebook

Автомобиль Вайдич приобрела в собственность в сентябре 2023 года. Об этом свидетельствует реестр владельцев автотранспортных средств. На сайте официального дилера ориентировочная стоимость такого нового автомобиля составляет от 3 млн гривен.

Цена автомобиля Mercedes-Benz GLE 300D в 2023 году. Фото: mercedes-benz.ua

Напомним, на автодороге Киев-Чоп сегодня, 3 ноября, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием народного депутата Украины. Он наехал на 18-летнюю девушку. Авария произошла около 10:00 вблизи села Березовка. ГБР уже начало расследование.

Также мы писали, что народный депутат от партии "Батькивщина" Андрей Николаенко прокомментировал дорожно-транспортное происшествие, в котором насмерть сбил девушку. Он подтвердил эту информацию. Николаенко подчеркнул, что с ним произошло самое страшное, что может случиться с водителем — под колесами автомобиля, которым он управлял, погиб человек.

Добавим, в сети показали видео с места смертельного дорожно-транспортного происшествия на трассе Киев — Чоп. Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил девушку.