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В ДБР прокоментували інформацію про алкоголь у крові застреленого поліцейським порушника

31 серпня 2023 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
В ДБР прокоментували інформацію про алкоголь у крові застреленого поліцейським порушника
Місце інциденту за участі патрульних у Дніпрі. Фото: Інформатор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

ДБР не може підтвердити дані про вміст алкоголю у крові водія в Дніпрі, якого вбив поліцейський. Також слідство не може сказати, хто був за кермом автівки.

Про це розповідають Новини.LIVE.

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"Мені відомо, що результатище не готові. Як тільки буде підтвердження цього, то ми їх повідомимо", — заявила речниця ДБР Тетяна Сапян.

Вона також додала, що наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом автівки — застрелений чоловік чи його супутниця.

Нагадаємо, що напередодні низка ЗМІ поширили інформацію про те, що чоловік був п’яним — кількість алкоголю в його крові нібито перевищувала норму в 12 разів. 

Як відомо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.

Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.

Скандальний інцидент у Дніпрі, коли п'яний водій агресивно напав на поліцейських, після чого був застрелений, викликав бурхливу та неоднозначну реакцію суспільства. Мер Дніпра Борис Філатов також висловив свою думку, підтримавши правоохоронців.

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