В ДБР прокоментували інформацію про алкоголь у крові застреленого поліцейським порушника
ДБР не може підтвердити дані про вміст алкоголю у крові водія в Дніпрі, якого вбив поліцейський. Також слідство не може сказати, хто був за кермом автівки.
Про це розповідають Новини.LIVE.
Алкоголь в крові порушника
"Мені відомо, що результатище не готові. Як тільки буде підтвердження цього, то ми їх повідомимо", — заявила речниця ДБР Тетяна Сапян.
Вона також додала, що наразі слідство не може сказати, хто саме був за кермом автівки — застрелений чоловік чи його супутниця.
Нагадаємо, що напередодні низка ЗМІ поширили інформацію про те, що чоловік був п’яним — кількість алкоголю в його крові нібито перевищувала норму в 12 разів.
Як відомо, увечері 29 серпня в Дніпрі сталася стрілянина. Внаслідок цього загинув чоловік.
Також ми писали, що Державне бюро розслідувань розпочало розслідування правомірності застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до смерті людини.
Скандальний інцидент у Дніпрі, коли п'яний водій агресивно напав на поліцейських, після чого був застрелений, викликав бурхливу та неоднозначну реакцію суспільства. Мер Дніпра Борис Філатов також висловив свою думку, підтримавши правоохоронців.