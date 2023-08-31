Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В ДБР прокомментировали информацию об алкоголе в крови застреленного полицейским нарушителя arrow

В ДБР прокомментировали информацию об алкоголе в крови застреленного полицейским нарушителя

31 августа 2023 12:43
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В ДБР прокомментировали информацию об алкоголе в крови застреленного полицейским нарушителя
Место инцидента с участием патрульных в Днепре. Фото: Информатор
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

ДБР не может подтвердить данные о содержании алкоголя в крови водителя в Днепре, убитого полицейским. Также следствие не может сказать, кто был за рулем автомобиля.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Алкоголь в крови нарушителя

"Мне известно, что результаты не готовы. Как только будет подтверждение этому, то мы их сообщим", — заявила представительница ДБР Татьяна Сапян.

Она также добавила, что следствие не может сказать, кто именно был за рулем автомобиля — застреленный мужчина или его спутница.

Напомним, что накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что мужчина был пьян — количество алкоголя в его крови якобы превышало норму в 12 раз.

Как известно, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз