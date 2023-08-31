В ДБР прокомментировали информацию об алкоголе в крови застреленного полицейским нарушителя

Место инцидента с участием патрульных в Днепре. Фото: Информатор

ДБР не может подтвердить данные о содержании алкоголя в крови водителя в Днепре, убитого полицейским. Также следствие не может сказать, кто был за рулем автомобиля.

Об этом рассказывают Новини.LIVE.

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Алкоголь в крови нарушителя

"Мне известно, что результаты не готовы. Как только будет подтверждение этому, то мы их сообщим", — заявила представительница ДБР Татьяна Сапян.

Она также добавила, что следствие не может сказать, кто именно был за рулем автомобиля — застреленный мужчина или его спутница.

Напомним, что накануне ряд СМИ распространили информацию о том, что мужчина был пьян — количество алкоголя в его крови якобы превышало норму в 12 раз.

Как известно, вечером 29 августа в Днепре произошла стрельба. В результате погиб мужчина.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований приступило к расследованию правомерности применения в Днепре правоохранителем табельного оружия, что привело к смерти человека.

Скандальный инцидент в Днепре, когда пьяный водитель агрессивно напал на полицейских, после чего был застрелен, вызвал бурную и неоднозначную реакцию общества. Мэр Днепра Борис Филатов также выразил свое мнение, поддержав правоохранителей.