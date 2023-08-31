У мережі з'явилося нове відео, як жінка з Дніпра напала на патрульну

Жінка, яка напала на патрульну. Фото: скриншот з відео

У мережі показали, як жінка з Дніпра, яка була за кермом автомобіля Jaguar разом з Джумбері Сілогавою, напала на патрульну.

Відео опублікувало "РБК-Україна".

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На відео можна побачити, як жінка тримала патрульну зі спини, поки Джумбері Сілогава бив іншого правоохоронця. Після цього агресивний чоловік був застрелений.

Нагадаємо, патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який 29 серпня застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Також ми писали, що правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автомобіля у Дніпрі під час зупинки поліцейськими.

Додамо, журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.