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У мережі з'явилося нове відео, як жінка з Дніпра напала на патрульну

31 серпня 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У мережі з'явилося нове відео, як жінка з Дніпра напала на патрульну
Жінка, яка напала на патрульну. Фото: скриншот з відео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У мережі показали, як жінка з Дніпра, яка була за кермом автомобіля Jaguar разом з Джумбері Сілогавою, напала на патрульну. 

Відео опублікувало "РБК-Україна".

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На відео можна побачити, як жінка тримала патрульну зі спини, поки Джумбері Сілогава бив іншого правоохоронця. Після цього агресивний чоловік був застрелений.

Нагадаємо, патрульна поліція України опублікувала відео з камери правоохоронця, який 29 серпня застрелив чоловіка у Дніпрі. На ньому можна побачити весь конфлікт між громадянами та поліцейськими.

Також ми писали, що правоохоронці готують підозру жінці, яка перебувала за кермом автомобіля у Дніпрі під час зупинки поліцейськими. 

Додамо, журналістам вдалося дізнатися про жінку, яка перебувала за кермом автомобіля Jaguar у Дніпрі разом з Джумбері Сілогавою, якого застрелив правоохоронець. Це 22-річна Тетяна Патинка.

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