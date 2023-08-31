Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Происшествия arrow В сети появилось новое видео, как женщина из Днепра напала на патрульную arrow

В сети появилось новое видео, как женщина из Днепра напала на патрульную

31 августа 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В сети появилось новое видео, как женщина из Днепра напала на патрульную
Женщина, которая напала на патрульную. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В сети показали, как женщина из Днепра, которая была за рулем автомобиля Jaguar вместе с Джумбери Силогавой, напала на патрульную.

Видео опубликовало "РБК-Украина".

Читайте также:

Стрельба в Днепре

На видео можно увидеть, как женщина держала патрульную со спины, пока Джумбери Силогава бил другого правоохранителя. После этого агрессивный мужчина был застрелен.

Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который 29 августа застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.

Также мы писали, что правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.

Добавим, журналистам удалось узнать о женщине, которая находилась за рулем автомобиля Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силогавой, которого застрелил правоохранитель. Это 22-летняя Татьяна Патинко.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз