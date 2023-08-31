В сети появилось новое видео, как женщина из Днепра напала на патрульную
В сети показали, как женщина из Днепра, которая была за рулем автомобиля Jaguar вместе с Джумбери Силогавой, напала на патрульную.
Видео опубликовало "РБК-Украина".
Стрельба в Днепре
На видео можно увидеть, как женщина держала патрульную со спины, пока Джумбери Силогава бил другого правоохранителя. После этого агрессивный мужчина был застрелен.
Напомним, патрульная полиция Украины опубликовала видео с камеры правоохранителя, который 29 августа застрелил мужчину в Днепре. На нем можно увидеть весь конфликт между гражданами и полицейскими.
Также мы писали, что правоохранители готовят подозрение женщине, которая находилась за рулем автомобиля в Днепре во время остановки полицейскими.
Добавим, журналистам удалось узнать о женщине, которая находилась за рулем автомобиля Jaguar в Днепре вместе с Джумбери Силогавой, которого застрелил правоохранитель. Это 22-летняя Татьяна Патинко.