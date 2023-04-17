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На Закарпатье судья, которая объявила скандальный приговор насильникам девочки, вернулась на работу

17 апреля 2023 21:12
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
На Закарпатье судья, которая объявила скандальный приговор насильникам девочки, вернулась на работу
Судья Воловецкого районного суда Закарпатской области Оксана Софилканыч. Фото: Воловецкий районный суд
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Скандальная судья Воловецкого районного суда Закарпатской области Оксана Софилканыч, отличившаяся приговором для насильников несовершеннолетней, вернулась к совершению правосудия. По состоянию на сегодня, 17 апреля, на Софилканыч начали распределяться судебные дела.

Об этом сообщает "Главком".

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Скандальная судья вернулась на работу

Информация о приговоре Софилканыч, который вынесен 16 марта 2023 года, на официальном сайте суда появилась 26 марта. Из-за скандала судья не вышла на работу 27 марта. Официально из-за болезни, то есть взяла больничный. После этого у нее была учеба, а дальше отпуск.

К тому же скандальная судья 27 марта решила пожаловаться в Высший совет правосудия и генпрокурору на вмешательство в судейскую деятельность. Ее доказательствами оказались скриншоты публикаций в соцсети Facebook.

Напомним, в Закарпатье завершился суд над тремя подростками. Их обвиняли в изнасиловании 14-летней девочки. Судья Воловецкого райсуда признала всех трех подростков виновными в групповом изнасиловании и присудила им пять лет лишения свободы. Но по возрасту преступников судья освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Такое решение вызвало возмущение общественности.

Также мы писали, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал вокруг резонансного судебного решения о наказании трех подростков, обвиненных в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье. Офис омбудсмена тщательно изучит все детали дела и проанализирует действия судьи и прокуроров.

Добавим, прокуратура оспорила приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девочку.

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