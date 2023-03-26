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Скандал зі зґвалтуванням школярки на Закарпатті: омбудсмен вирішив втрутитися

26 березня 2023 21:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Дмитро Лубінець
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал навколо резонансного судового рішення щодо покарання трьох підлітків, яких звинуватили у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки на Закарпатті. Офіс омбудсмена ретельно вивчить всі деталі справи та проаналізує дії судді та прокурорів. 

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram. 

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Подробиці скандалу

Лубінець зазначив, що представник регіонального представництва Офісу омбудсмена побував у селі Верхні Ворота, де троє підлітків зґвалтували 14-річну односельчанку.

"Ситуація така: спочатку хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину", — розповів Лубінець. 

Чи справедливим є рішення суду

Омбудсмен поставив під сумнів той факт, що рішення суду щодо обвинувачуваних є справедливим. Він також наголосив, що права потерпілої у суді були грубо порушені. 

"Спочатку суддя Воловецького районного суду присудила хлопцям по п’ять років позбавлення волі, але звільнила від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Суд виніс вирок по ст. 153 (сексуальне насильство, без проникнення), а не 152-й статті (зґвалтування). При цьому, як з’ясувалося, права дівчини під час судового процесу були грубо порушені він відбувався за участі адвоката з Центру правової допомоги, інтереси в суді представляла служба захисту дітей місцевої сільради. І ця ж сама служба захисту дітей дала ґвалтівникам позитивні характеристики", — наголосив Лубінець. 

Візит до домівки потерпілої

Лубінець також повідомив, що з метою встановлення обставин справи та встановлення позиції законних представників потерпілої сьогодні представник Секретаріату уповноваженого ВРУ з прав людини здійснив візит безпосередньо за місцем проживання потерпілої, під час якого поспілкувався з батьком та бабусею, які надали згоду щодо вжиття заходів, направлених на відновлення прав дитини. 

"Працівник висловив нашу позицію щодо відновлення прав дитини, можливості залучення представників правозахисних організацій та адвокатів, залучення міжнародних організацій щодо надання кваліфікованої психологічної допомоги та реабілітації. Ми ретельно проаналізуємо дії судді. Буде направлений відповідний лист до Вищої ради правосуддя. Ми ретельно проаналізуємо дії прокуратури. Відповідний лист буде направлено на генпрокурора та до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів", — йдеться у повідомленні. 

Омбудсмен також зазначив, що будуть проаналізовані і дії місцевої служби захисту дітей, працівник якої представляв інтереси дівчинки в суді. 

"Адже, як виявилося, мати одного із хлопців також являється працівницею тієї служби соцзахисту дітей. Тому є сумніви щодо "неупередженості" та професійності представлення інтересів дівчинки. До того ж маю сумніви щодо професійності дій обласного керівництва. Адже подія трапилася ще влітку 2021 року, втім суд виніс вирок по справі лише зараз", — зазначив Лубінець. 

Омбудсмен наголосив, що справа перебуває на його контролі, адже зафіксовано порушення права дитини на захист і справедливе судочинство. 

Нагадаємо, нещодавно на Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Таке рішення викликало обурення громадськості. 

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