На Закарпатті суд обрав покарання для трьох ґвалтівників

Суд обрав покарання для трьох підлітків за зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті
На Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини.
Про це повідомляє zaxid.net.
Судовий процес
Хлопцям на момент скоєння злочину було по 14-15 років. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.
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Батьки та вчителі на суді заявили, що хлопці виховуються у нормальних умовах, у них є все необхідне та нарікань на їхню поведінку ніколи не було, втім підлітки визнали себе винними та розкаялися у скоєному.
Що сталося влітку 2021 року
Інцидент стався наприкінці літа. 24 серпня троє підлітків запросили свою подругу на подвір'я одного з цих хлопців. Потім заманили її в підвальне приміщення та по черзі зґвалтували. Щоб не сильно пручалася, застосували силу.
Усі свої дії знімали на відео, яке потім опублікували в мережі. Не посоромились показати відзняте й у школі. Лише після цього, дівчина зізналась подругам, що стала жертвою насильства.
Тоді вони зрозуміли, чому їх товаришка стала похмурою і замкнутою. Як розповіла зґвалтована дівчина, у неї були дружні стосунки з кривдниками. Вона й уявити не могла, що хлопці хочуть вчинити з нею щось погане.
Про зґвалтування неповнолітньої стало відомо за три тижні після злочину. Бабуся дівчинки одразу звернулася до поліції.
Нагадаємо, схожий інцидент трапився в Одесі, де 13-річна школярка зустрілась із "друзями" її подруги. Втім замість поїздок на авто по місту, двоє чоловіків напоїли її та зґвалтували по черзі.