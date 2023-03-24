На Закарпатті суд обрав покарання для трьох ґвалтівників

Як покарали підлітків-ґвалтівників?

На Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини.



Про це повідомляє zaxid.net.

Судовий процес

Хлопцям на момент скоєння злочину було по 14-15 років. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки.

Батьки та вчителі на суді заявили, що хлопці виховуються у нормальних умовах, у них є все необхідне та нарікань на їхню поведінку ніколи не було, втім підлітки визнали себе винними та розкаялися у скоєному.

Що сталося влітку 2021 року

Інцидент стався наприкінці літа. 24 серпня троє підлітків запросили свою подругу на подвір'я одного з цих хлопців. Потім заманили її в підвальне приміщення та по черзі зґвалтували. Щоб не сильно пручалася, застосували силу.

Усі свої дії знімали на відео, яке потім опублікували в мережі. Не посоромились показати відзняте й у школі. Лише після цього, дівчина зізналась подругам, що стала жертвою насильства.

Тоді вони зрозуміли, чому їх товаришка стала похмурою і замкнутою. Як розповіла зґвалтована дівчина, у неї були дружні стосунки з кривдниками. Вона й уявити не могла, що хлопці хочуть вчинити з нею щось погане.



Про зґвалтування неповнолітньої стало відомо за три тижні після злочину. Бабуся дівчинки одразу звернулася до поліції.

Нагадаємо, схожий інцидент трапився в Одесі, де 13-річна школярка зустрілась із "друзями" її подруги. Втім замість поїздок на авто по місту, двоє чоловіків напоїли її та зґвалтували по черзі.