В Закарпатье суд избрал наказание для трех насильников

Как наказали подростков-насильников?

В Закарпатье завершился суд над тремя подростками. Их обвиняли в изнасиловании 14-летней девушки.



Об этом сообщает zaxid.net.

Судебный процесс

Ребятам к моменту совершения преступления было по 14-15 лет. Судья Воловецкого райсуда признала всех трех подростков виновными в групповом изнасиловании и присудила им пять лет лишения свободы. Но по возрасту преступников судья освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года.

Родители и учителя на суде заявили, что ребята воспитываются в нормальных условиях, у них есть все необходимое и нареканий на их поведение никогда не было, впрочем, подростки признали себя виновными и раскаялись в содеянном.

Что произошло летом 2021 года

Инцидент произошел в конце лета. 24 августа трое подростков пригласили свою подругу во двор одного из этих парней. Затем заманили ее в подвальное помещение и по очереди изнасиловали. Чтобы не сильно сопротивлялась, применили силу.

Все свои действия снимали на видео, опубликованное затем в сети. Не постеснялись показать снятое и в школе. Только после этого девушка призналась подругам, что стала жертвой насилия.

Тогда они поняли, почему их подруга стала мрачной и замкнутой. Как рассказала изнасилованная девушка, у нее были дружеские отношения с обидчиками. Она и представить не могла, что ребята хотят сделать с ней что-нибудь плохое.



Об изнасиловании несовершеннолетней стало известно через три недели после преступления. Бабушка девочки сразу обратилась в полицию.

Напомним, похожий инцидент произошел в Одессе, где 13-летняя школьница встретилась с "друзьями" ее подруги. Впрочем, вместо поездок на авто по городу, двое мужчин напоили ее и изнасиловали по очереди.