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Скандал с изнасилованием школьницы на Закарпатье: омбудсмен решил вмешаться

26 марта 2023 21:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Дмитрий Лубинец
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отреагировал на скандал вокруг резонансного судебного решения о наказании трех подростков, обвиненных в групповом изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье. Офис омбудсмена тщательно изучит все детали дела и проанализирует действия судьи и прокуроров.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram.

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Подробности скандала

Лубинец отметил, что представитель регионального представительства Офиса омбудсмена побывал в селе Верхние Ворота, где трое подростков изнасиловали 14-летнюю односельчанку.

"Ситуация следующая: сначала ребята заманили свою подругу во двор одного из подростков, а потом в подвал. Девушка давно дружила с ними, поэтому пошла. После чего один из них ударил девушку, а затем они по очереди изнасиловали ее. Все действия, которые совершали над потерпевшей, подростки снимали на видео с целью шантажа. Позже видео издевательств было загружено в Интернет и продемонстрировано одноклассникам в школе. Об изнасиловании внуки узнала бабушка, с которой проживает девушка, и вызвала полицию. На суде все трое признали свою вину", — рассказал Лубинец.

Справедливо ли решение суда

Омбудсмен поставил под сомнение тот факт, что решение суда в отношении обвиняемых справедливо. Он также подчеркнул, что права потерпевшей в суде были грубо нарушены.

"Сначала судья Воловецкого районного суда присудила ребятам по пять лет лишения свободы, но освободила от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Суд вынес приговор по ст. 153 (сексуальное насилие, без проникновения), а не 152-й статьи (изнасилование) При этом, как выяснилось, права девушки во время судебного процесса были грубо нарушены — он происходил при участии адвоката из Центра правовой помощи, интересы в суде представляла служба защиты детей местного сельсовета, которая дала насильникам положительные характеристики", — подчеркнул Лубинец.

Визит в дом потерпевшей

Лубинец также сообщил, что с целью установления обстоятельств дела и установления позиции законных представителей потерпевшей сегодня представитель Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совершил визит непосредственно по месту жительства потерпевшей, во время которого пообщался с отцом и бабушкой, которые дали согласие по принятию мер направленных на восстановление прав ребенка.

"Работник высказал нашу позицию по восстановлению прав ребенка, возможности привлечения представителей правозащитных организаций и адвокатов, привлечения международных организаций по оказанию квалифицированной психологической помощи и реабилитации. Мы тщательно проанализируем действия судьи. Будет направлено соответствующее письмо в Высший совет правосудия. Мы тщательно проанализируем действия прокуратуры. Соответствующее письмо будет направлено на генпрокурора и в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров", — говорится в сообщении.

Омбудсмен также отметил, что будут проанализированы и действия местной службы по защите детей, работник которой представлял интересы девочки в суде.

"Ведь, как оказалось, мать одного из ребят, также является работницей той службы соцзащиты детей. Поэтому есть сомнения относительно "беспристрастности" и профессиональности представления интересов девочки. К тому же, сомневаюсь в профессиональности действий областного руководства. Ведь событие случилось еще летом 2021 года, впрочем, суд вынес приговор по делу только сейчас", — отметил Лубинец.

Омбудсмен подчеркнул, что дело находится на его контроле, поскольку зафиксировано нарушение права ребенка на защиту и справедливое судопроизводство.

Напомним, недавно на Закарпатье завершился суд над тремя подростками. Их обвиняли в изнасиловании 14-летней девушки. Судья Воловецкого райсуда признала всех трех подростков виновными в групповом изнасиловании и присудила им пять лет лишения свободы. Но по возрасту преступников судья освободила их от наказания, назначив всем трем испытательный срок на два года. Такое решение вызвало негодование общественности.

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