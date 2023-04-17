На Закарпатті суддя, яка оголосила скандальний вирок ґвалтівникам дівчинки, повернулася на роботу

Суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич. Фото: Воловецький районний суд

Скандальна суддя Воловецького районного суду Закарпатської області Оксана Софілканич, яка відзначилася вироком для ґвалтівників неповнолітньої, повернулася до здійснення правосуддя. Станом на сьогодні, 17 квітня, на Софілканич почали розподілятися судові справи.

Про це повідомляє "Главком".

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Інформація про вирок Софілканич, який винесено 16 березня 2023 року, на офіційному сайті суду з’явилася 26 березня. Через скандал суддя не вийшла на роботу 27 березня. Офіційно через хворобу, тобто взяла лікарняний. Після цього в неї було навчання, а далі відпустка.

До того ж скандальна суддя 27 березня вирішила поскаржитися до Вищої ради правосуддя та генпрокурору на втручання у суддівську діяльність.Її доказами виявилися скриншоти публікацій у соцмережі Facebook.

Нагадаємо, на Закарпатті завершився суд над трьома підлітками. Їх звинувачували у зґвалтуванні 14-річної дівчини. Суддя Воловецького райсуду визнала усіх трьох підлітків винними у груповому зґвалтуванні та присудила їм по п’ять років позбавлення волі. Але через вік злочинців суддя звільнила їх від покарання, призначивши усім трьом іспитовий термін на два роки. Таке рішення викликало обурення громадськості.

Також ми писали, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на скандал навколо резонансного судового рішення щодо покарання трьох підлітків, яких звинуватили у груповому зґвалтуванні 14-річної дівчинки на Закарпатті. Офіс омбудсмена ретельно вивчить всі деталі справи та проаналізує дії судді та прокурорів.

Додамо, прокуратура оскаржила вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо трьох неповнолітніх, які зґвалтували 14-річну дівчину.