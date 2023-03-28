Прокуратура оскаржила вирок суду юнакам, які зґвалтували 14-річну дівчину на Закарпатті

Прокуратура вимагає ухвалити новий вирок для ґвалтівників

Прокуратура оскаржила вирок Воловецького районного суду Закарпатської області щодо трьох неповнолітніх, які зґвалтували 14-річну дівчину.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

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"Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції", — йдеться в повідомленні.

У відомстві нагадали, що 16 березня згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. Наразі вирок, згідно з вимогами Кримінального процесуального кодексу, не набрав законної сили.

Нагадаємо, справа зі зґвалтуванням на Закарпатті набула розголосу ще восени 2021 року. Тоді до школи та додому до потерпілої 14-річної дівчинки у невеликому селі Верхні Ворота прийшли правоохоронці, які дізналися про опубліковане відео з насильством. Бабуся написала заяву в поліцію, підлітків одразу взяли під варту, справа набула розголосу, а через деякий час затихла на два роки, — аж до березня 2023-го.

Додамо, командир окремої тактичної групи аеророзвідки Роберт Бровді з позивним "Мадяр" відреагував на скандал довкола групового зґвалтування неповнолітньої у Закарпатській області. Чоловік висловив своє обурення рішенням суду щодо покарання обвинувачуваних.

"Моя вам порада, ідіть здавайтеся та моліться, щоб вас таки посадили, а не виправдали...І може через років 10-12 вийдете з мінімальним правом на мирне цивільне життя", — сказав Мадяр.