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Прокуратура оспорила приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней в Закарпатье

28 марта 2023 16:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Прокуратура оспорила приговор суда молодым людям, которые изнасиловали 14-летнюю девушку в Закарпатье
Прокуратура требует вынести новый приговор для насильников
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Прокуратура оспорила приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девушку.

Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

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"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что 16 марта упомянутый суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.

Напомним, дело с изнасилованием в Закарпатье получило огласку еще осенью 2021 года. Тогда в школу и домой к потерпевшей 14-летней девочке в небольшой деревне Верхние Ворота пришли правоохранители, которые узнали об опубликованном видео с насилием. Бабушка написала заявление в полицию, подростков сразу взяли под стражу, дело получило огласку, а через некоторое время затихло на два года, — вплоть до марта 2023-го.

Добавим, командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.

"Мой вам совет, идите сдавайтесь и молитесь, чтобы вас таки посадили, а не оправдали...И может, через лет 10-12 выйдете с минимальным правом на мирную гражданскую жизнь", — сказал Мадяр.

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