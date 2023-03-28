Прокуратура оспорила приговор суда молодым людям, которые изнасиловали 14-летнюю девушку в Закарпатье

Прокуратура оспорила приговор суда по изнасилованию несовершеннолетней в Закарпатье
Прокуратура оспорила приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области в отношении трех несовершеннолетних, изнасиловавших 14-летнюю девушку.
Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.
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"Закарпатская областная прокуратура подала апелляционную жалобу с требованием отменить приговор Воловецкого районного суда Закарпатской области и вынести новый приговор судом апелляционной инстанции", — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что 16 марта упомянутый суд вынес приговор в уголовном производстве в отношении трех несовершеннолетних лиц по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетней. В настоящее время приговор, согласно требованиям Уголовного процессуального кодекса, не вступил в законную силу.
Напомним, дело с изнасилованием в Закарпатье получило огласку еще осенью 2021 года. Тогда в школу и домой к потерпевшей 14-летней девочке в небольшой деревне Верхние Ворота пришли правоохранители, которые узнали об опубликованном видео с насилием. Бабушка написала заявление в полицию, подростков сразу взяли под стражу, дело получило огласку, а через некоторое время затихло на два года, — вплоть до марта 2023-го.
Добавим, командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди с позывным "Мадяр" отреагировал на скандал вокруг группового изнасилования несовершеннолетней в Закарпатской области. Мужчина выразил свое возмущение решением суда о наказании обвиняемых.
"Мой вам совет, идите сдавайтесь и молитесь, чтобы вас таки посадили, а не оправдали...И может, через лет 10-12 выйдете с минимальным правом на мирную гражданскую жизнь", — сказал Мадяр.